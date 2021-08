Paide piirdus taas viigiga, kaotusseisu jäänud Nõmme Kalju alistas Viljandi 

Liigatabelit juhib reedel Tartu Tammeka 4 : 0 alistanud FCI Levadia, kes on võitnud koduliigas seitse mängu järjest. Neil on koos 20 mängust 52 silma. Järgneb 17 matšiga 40 punkti kogunud FC Flora, viimasest viiest mängust neli viigistanud Paide on samuti 40 silmaga kolmas, neil on peetud 20 kohtumist. Nõmme Kalju on 20 vooruga kogunud 35 punkti ja on neljas.