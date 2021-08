Elu esimese MM-ralli võitnud kaardilugeja: ma pole kuus aastat alkoholi tarvitanud. Kuid täna õhtul kindlasti joome! 

Thierry Neuville'i kaardilugeja Martijn Wydaeghe on niivõrd tõsine töömees, et on rallikarjääri nimel valmis loobuma pea kõigest muust. Näiteks pole ta kuus aastat alkoholi tarvitanud, sest tahtis igal juhul autospordis maailma tippu jõuda ega kavatsenud midagi juhuse hooleks jätta. Pärast koduse Ieperi ralli võitu leidis belglane, et nüüd on õige hetk, et endale natuke kangemat joogipoolist lubada — seejuures oli see kokkulepe oma paarimehega!