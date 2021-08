EMil medali võitnud Eesti kergejõustiku tulevikulootus sattus ka MMi eel terviseprobleemide kadalippu 

17aastane sportlane ütles möödunud pühapäeval Õhtulehele, et pärast kordaminekut läks ta lähedastega sööma. „Medali võitmine mulle algul küll kohale ei jõudnud,“ meenutab ta nüüd. „Ei arvanud, et sellise tulemusega (1.86 – D.T.) võib poodiumile jõuda. Spordis on ka õnne osakaal üsna oluline. EMil mul vedas.“