Kalahullu jalgpalluri tavaline päev: varahommikul ahvenajahile, siis trenni ja lõpuks rappa hauge kimbutama!  

IDÜLL: Martin Allik (paremal) ja Õhtulehe reporter Kaspar Koort hommikusel Viljandi järvel lanti loopimas. Värske õhk, hunnitud vaated Viljandi lossimägedele ning kalagi nägime ära – mida sa hing oskad enamat tahta! Foto: Aldo Luud

„Just tulin järvelt maha. Maru tuul, sain padukat kah. Üks väike ahven ja hauginolk, sõbral ka ahven, rohkem mitte midagi,“ raporteeris Viljandi Tuleviku jalgpallur Martin Allik pühapäeva õhtul siinkirjutajale, olles koos sõbraga lõpetanud kalapüügi kodusel Viljandi järvel. Hoolimata mitte just kõige julgustavamast sõnumist jäi varem paika pandud plaan esmaspäeva hommikul Martiniga kalale minna jõusse, sest teab ju iga kalamees, et uus päev on ikkagi uus päev.