Kas Red Bulli bossi sõnavõtt oli Vipsi tulevikuperspektiivile halb märk? Klaar: olukord on segane, sest eestlase hooaeg on alles poole peal

Red Bulli vormelimeeskonna konsultandi ning nende noorteprogrammi juhi Helmut Marko sõnul selguvad järgmise hooaja AlphaTauri ja Red Bull piloodid järgneva kuu jooksul. Samal ajal on nende noortesüsteemi kuuluva Jüri Vipsi vormel 2 hooaeg alles poole peal ning noor talent on saanud ennast näidata vaid neljal nädalavahetusel. Eesti vormeliekspert Tarmo Klaar tunnistab, et nii Red Bulli nii varajane otsus oleks üllatav, kuid see ei tähenda, et Vipsil poleks võimalust kuninglikku sarja pääseda.