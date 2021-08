FC Barcelona president: oleme võlgu 1,35 miljardit eurot, meie olukord on väga murettekitav 

„Keegi ei põgene oma kohustuste eest. Tänase seisuga on võlg 1,35 miljardit eurot. Majanduslik olukord on väga murettekitav ja rahaline olukord dramaatiline. Bartomeu rääkis oma kirjas plaanist kärpida palka veel 90 miljoni euro võrra. Tõde on see, et mängijad ei tahtnud temaga isegi rääkida,” vihjas selle aasta alguses Barcelona presidendiks valitud Laporta, et võlad on pärit tema eelkäija Josep Maria Bartomeu ametiajast.