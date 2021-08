Liidrisärgist ilma jäänud Vuelta tiitlikaitsja: hea, et selle Taaramäele loovutasime, ta oli kõige tugevam 

„Saite ilmselt aru, et me ei hoolinud sellest. Meie sõitjad pingutasid terve päeva väga kõvasti ning olid tublid. Rein [Taaramäe] sai liidrisärgi, ta oli kõige tugevam. See on meile hea. Olen õnnelik,“ sõnas Roglic.

Meeskonna spordidirektor Grischa Niermann kinnitas samuti, et esikoha säilitamine polnud etapil eesmärgiks. „Kui ta oleks tahtnud liidrisärki kaitsta, oleks ta seda ka teinud. Andsime selle hea meelega ära, tal on õnnelik, et ei pea poodiumil olema. Ehk jõuab ta varem hotelli, saab naasta koos tiimikaaslastega bussiga. Need on kõik pisiasjad, kuid tulevad järgmist kolme nädalat silmas pidades kasuks,“ lausus ta.