TOHOH! PSG kavatseb meelitada enda juurde ka Ronaldo 

Ründaja Itaaliast lahkumise üle on palju spekuleeritud. Kuigi Ronaldo on olnud väga resultatiivne — kolme aastaga on ta löönud 133 mänguga 101 väravat —, siis ihaldatud meistrite liigat pole õnnestunud võita. Lisaks arvatakse, et suvel meeskonna peatreeneriks toodud Massimilliano Allegri ei näe Portugali legendile tiimis kohta.