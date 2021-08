Ralliekspert imestab: millal saab Tänaku ebaõnne jada läbi? 

Ott Tänakul on olnud uskumatult keeruline hooaeg. Tunamullu Toyotaga maailmameistriks tulnud eestlane pole tänavu saanud Hyundaiga sisuliselt ühelgi etapil probleemidevabalt kihutada. Ieperi rallil saavutas ta purunenud rehvi kiuste kuuenda koha, ent võitis punktikatse, näidates taas, et kui masin jääb terveks, siis on teistel ülimalt raske talle vastu saada.