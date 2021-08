VALUS! Võrkpallikoondise kauaaegne kapten jääb ootamatu operatsiooni tõttu koduselt EMilt eemale 

„Mängijana annad endale aru, et sellised asjad võivad juhtuda igas trennis, aga et see juhtus just sellisel ajal, koduse EMi eel... Muidugi on see minu jaoks masendav ja isiklikus plaanis keeruline, aga midagi pole teha. Mõnikord on vigastused sellised, mida on võimalik kiirelt korda saada. Minu puhul on aga vaja kohest sekkumist ja sellisele turniirile poleks mõeldav minna pooltervena,” nentis Toobal. „Tundsin end ettevalmistust alustades hästi, see probleem tekkis täiesti ootamatult. Aga usun, et mehed saavad hakkama, noored sidemängijad saavad nüüd suuremat rolli kanda.”