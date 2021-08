Poola odaviskaja müüb oma olümpiamedali maha, et koguda raha väikse poisi südameoperatsiooniks 

25aastane sportlane andis peagi pärast kodumaale naasmist teada, et müüb hõbemedali heategevuslikel eesmärkidel ära. Kui ta kuulis lugu väiksest poisist Miloszist, kelle elu saab päästa vaid USAs tehtav ülikallis südameoperatsioon, otsustas Andrejczyk toetada just teda.

„Mõtlesin selle peale juba pikalt. See oli esimene korjandus, mida vaatasin, ja teadsin kohe, et see on õige,“ rääkis odaviskaja. „Väiksel Miloszil on tõsine südamepuudulikkus ja ta vajab operatsiooni. Ta sai esimese toetuse Kubusilt – poisilt, kelleni abi ei jõudnud õigel ajal, kuid kelle imelised vanemad otsustasid kogutud annetused Miloszile anda.