Olümpiavõitja Erika Kirpu pisiperest: "Jõuab ikka. Pariisini on veel kolm aastat." 

SOE VASTUVÕTT: Erika Kirpu olümpiasangarina tagasi Eestis. Foto: Martin Ahven

Paar nädalat on möödas hetkest, kui meie epeenaiskond lõpetas Eesti kuraditosin aastat pika olümpiavõitude põua. Erika Kirpule (29) hakkab saavutatu vaikselt kohale jõudma. „Kui olümpiavõitu endale ette kujutasin, siis see tundus kättesaamatu. See oli eesmärk, mis asus justkui väga kaugel. Ja nüüd on see kuld mu laua peal. Praegu on seda juba vähem, aga ikkagi käivad vahepeal need mõtted, et kas see on reaalne, kas tõesti ei tule kedagi, kes minu käest selle medali ära võtab?!“