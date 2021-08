VIDEOD | TÄISKUU LÄHENEB? Korvpallur küttis molli vastasele, jalgpallur tiimikaaslasele 

Nimelt leidis Istanbuli Galatasaray brasiillasest kaitsja Marcao tunni aja pikkuse mängu järel, et tiimikaaslane Kerem Akturkoglu väärib füüsilist noomitust. Mõeldud (või siis mitte mõeldud) ja tehtud – kuid paraku vaadati olukord VARiga üle ja Marcao saadeti platsilt minema. Galatasaray fännidele ei mahtunud brasiillase käitumine mõistagi kuidagi hinge ja nõutakse, et jalgpallur klubist minema kihutataks.

Teine häbiväärne vahejuhtum (on selles süüdi peagi taevasse ilmuv täiskuu, mis ikka teinekord inimesi eksitama kipub?) leidis aset Las Vegases NBA suveliigas, kus Dallas Mavericksi korvpallur Eugene Omoruyi takistas jõulise vea hinnaga vägevat pealtpanekut üritanud Sacramento Kingsi ässa Chimezie Metut. Vea tulemusel pidi Metu läbi tegema kõrge kukkumise ning et haiget sai ka ääremängija ranne, mis talle varemgi on probleeme valmistanud, karistas ta Omoruyid koheselt hoobiga näkku. Väljakult eemaldati intsidendi järel mõlemad: Metu vastase löömise eest ja Omoruyi selgelt tahtliku vea eest. Metu teenis lisakaristusena mängukeelu ka Kingsi viimasest, suveliiga tiitlit otsustavast matšist Boston Celticsiga.