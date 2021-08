Taaramäe dramaatilisest kukkumisest: pole häda midagi, olen elus! 

Rein Taaramäe on jätkuvalt Hispaania velotuuri üldliider.

Hispaania velotuuri neljandale etapile üldliidrina vastu läinud Rein Taaramäe oli suure grupiga finiši poole veeremas, kui korraga leidis end ristseliti asfaldilt. Eestlane sai õnneks pärast jalgratta vahetamist sõitu jätkata ning et lõpuni oli jäänud piisavalt vähe maad (vähem kui kolm kilomeetrit), märgiti talle lõpuks protokolli peagrupiga sama aeg. See tähendab, et punane liidrisärk jäi meie mehe selga.