Auk näos ja rippuv ülahuul: Iirimaa olümpiasportlane sai kodumaal jõhkralt peksa 

Woolley oli ööl vastu 14. augustit koos sõbraga Dublini kesklinnas Liffey jõe kaldapromenaadil aega veetmas, kui neid ründas pätikamp. Rünnak oli niivõrd ootamatu, et kasu polnud ka Woolley võitluskunstide oskusest: 22aastase sportlase nägu sai sellise hoobi, et Dublini St Jamesi haiglas tuli heita kohe operatsioonilauale. Tosinast peksjast koosnenud kamp oli rünnanud sel kombel ka teisi juhuslikke inimesi.

„Mäletan, et mina olin esimene, keda rünnati ja viimane, kes tõsteti kiirabisse. See näitab, kui halvad pidid veel teiste vigastused olema,“ rääkis Woolley Morning Irelandile, et teised kannatanud said veel kõvemini peksa. „Olen lihtsalt väga tänulik, et see ei läinud veelgi halvemini.“

Oma vigastusi kirjeldades ütles Woolley, et tema näos oli „auk“ ning tema ülahuul oli näo küljest alla rippumas. Sellise rõlge vigastuse tekitas peksja suur sõrmus, märkis Woolley.

„Reedel lähen haiglassse ja siis saan rohkem teada. Võtan iga päeva nii, nagu see tuleb,“ lausus sportlane. „Turse alaneb. Tol ööl polnud see üldse valus, sest adrenaliin läks üles, kuid pärast operatsiooni läks nägu rohkem tundlikuks.“

Woolley tunnistas, et poleks osanud hingeski aimata, et kodulinnas sõpradega hängimine sellise pöörde võib võtta, seda enam, et nad ei olnud kusagil kahtlastes kangialustes, vaid ikkagi kesklinna piirkonnas, mis on populaarne ka turistide seas.

„Kuid see näitab, et selline asi võib juhtuda ükskõik kellega igal ajal," nentis Woolley.