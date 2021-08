Eesti korvpallitalent naasis USA ülikoolist Pärnu Sadamasse 

Viimati pallis Konontšuk kohalikus liigas hooajal 2017/2018, pärast seda võttis ta ette tee Tšehhi korvpalliakadeemiasse (GBA), kust siirdus USA üliõpilasliiga NCAA kõrgeimasse divisjoni.

Viimasel hooaajal jäi Southern Mississippi Golden Eaglesi ridades pallinud eestlase arvele keskmiselt 26 mänguminutiga 6,7 silma, 3,6 lauapalli ja 1 sööt.

21 aastane Konontšuk lisas, et treener andis valiku, et kui mees tunneb, et põlv pole ikka päris see, siis vōib ta vaheaasta võtta ja kodumaale jääda, nii ta ka tegi. Nii lõidki Pärnu Sadama meeskonna juht ja Artur käed algavaks hooajaks.