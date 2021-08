Otepääl sõidetakse rullsuusatamise MK-etapp, stardis ka Bolšunov  

Hoolimata sellest, et karmide Covid reeglite tõttu on mõned sportlased pidanud loobuma, on tänase seisuga sellegipoolest asumas võistlustulle vägagi arvestatav hulk sportlasi – 126 sportlast 11 riigist. Esindatud on Itaalia, Venemaa, Ukraina, Norra, Rootsi, Saksamaa, Tšehhi, Slovakkia, Läti, Austria, Eesti, vahendab suusaliit.