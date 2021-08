Kuulujuttude keerisesse kistud Ronaldo: ma ei luba inimestel oma nimega mängida! 

See kergemeelne viis, kuidas minu tulevikku meedias kajastatakse, on lugupidamatu minu kui inimese ja minu kui mängija suhtes, kuid veelgi enam on see lugupidamatu nende klubide suhtes, kes on neisse kuulujuttudesse tõmmatud, samuti ka nende klubide mängijate ja personali suhtes.

Minu lugu Madridi Realis on ära kirjutatud. See on salvestatud sõnadesse ja numbritesse, karikatesse ja tiitlitesse, lindistustesse ja pealkirjadesse. See lugu on Bernabeu staadioni muuseumis ja ka iga klubi toetaja peas. Ja lisaks sellele, mida ma saavutasin, mäletan ma seda, et nende üheksa aasta jooksul oli mul sügav kiindumus ja austus toonaste meeskonnakaaslaste vastu, kiindumus ja austus, mida tunnen siiani ja mida jään alati tundma. Ja ma tean, et tõeliste Reali fännide südames on minu jaoks alati koht, ja samuti on nende jaoks koht minu südames.