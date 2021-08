Liidrisärgist ilma jäänud Taaramäe polnud finišis üleliia kurb 

„Taaskord, see oli üks õnnetu kukkumine. Olen enam-vähem korras, isegi mu riided jäid ühte tükki,“ vahendas Taaramäe mõtteid Cyclingnewsi portaal. Mäletatavasti oli Taaramäe kukkunud ka eile, kuid et siis juhtus see vähem kui kolm kilomeetrit enne finišijoont, sai ta peagrupiga sama aja ja säilitas kolmandal etapil endale võideldud liidrisärgi.

„Kaks päeva punases särgis oli minu jaoks hea. Seda oli tore kogeda ja ma pole väga kurb, et selle kaotasin. Oleksin sellest ilma jäänud homme või päev pärast seda, nii et see pole suur asi. Eks näeme päev-päevalt, kuidas läheb, kuid usun, et suudan täpilist särki kaitsta paremini kui liidrisärki,“ võttis Taaramäe asja kokku.