HÄSTI! Pippi Lotta Enok on U20 MMil enne viimast ala kindlalt teisel kohal 

Täna oma 19. sünnipäeva tähistav eestlanna sai kaugushüppes kolmandal katsel kirja igati korraliku 5.98. Kaheksa sportlase konkurentsis edestab teda vaid soomlanna Saga Vanninen, kes on kogunud 4481 silma. Kolmas on austerlanna Sophie Kreiner (4189), neljas ungarlanna Szabina Szucs (4117).

Isikliku rekordi (5634) graafikut edestab Enok 64 punktiga. Seejuures on Liivi Eeriku õpilasel nii Kreinerist kui ka Szucsist tugevam odavise.

Nelja ala järel on Enokil koos 3363 punkti, millega hoiab kolmandat kohta. Kindel liider on 3638 punkti kogunud Vanninen, teisel kohal on austerlanna Sophie Kreiner 3436 punktiga.