Tohutu surve all olev Barcelona püüab meeleheitlikult vabaneda hiigelpalka teenivast staarründajast 

30aastane Griezmann sai oma 100. kohtumise kirja sel pühapäeval Hispaania meistriliiga avavoorus, aidates meeskonna 4 : 2 võiduni Real Sociedadi üle. Kuigi Daily Maili andmetel tunnevad ründaja vastu huvi nii tema endine koduklubi Madridi Atletico kui ka Manchester City, siis mängija ise tahab jääda Barcelonasse, kellega on tal lepingust veel kolm aastat järel.

„Olen uhke, et selle arvuni jõudsin. Loodan, et saan veel 100 mängu kirja ning annan endast kõik, et klubiga ajalugu teha. Tahan aidata meeskonda nii platsil kui ka mujal, nii ründes kui ka kaitses ning nautida Barcelonas olemist,“ sõnas Griezmann klubi kodulehel avaldatud intervjuus.