Hullud numbrid: Messi täisnuusatud taskurätik maksab miljoni, Michael Jordan teenib ülemineku pealt ulmesummasid 

Nimelt teenib Jordan Nike’ilt iga Air Jordani sümboolikaga eseme pealt 5% endale, mis tähendab, et tänaseks on Jordan argentiinlase ülemineku pealt teeninud justkui mitte millegi eest kuus miljonit eurot. Arvestades, et Messi on PSG mängija olnud vaid nädala ning särgimüügimaania peaks hooaja jätkudes jätkuma, pole välistatud, et Jordan teenib hooajaga sama palju kui Messi ise, kelle aasta palgaks on väidetavalt 40 miljonit eurot.