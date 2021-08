UEFA aasta mängija valitakse De Bruyne, Jorginho ja Kante seast 

De Bruyne ja tema Belgia koondise laeks EMil jäi veerandfinaal, ent belglane on siiski hoolimata vigastustest teinud muljetavaldava hooaja. Ta aitas Manchester Cityl võita Premier League’i veenva eduga ning Meistrite liiga finaalis tuli alla jääda just Chelseale. Kusjuures de Bruyne sai finaalis vigastada seisul 0:0 ning paljud jalgpallieksperdid on spekuleerinud, et kui ta mänginuks lõpuni, võinuks jõuvahekorrad teised olla.