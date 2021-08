Talibani režiimi eest põgenenud Afganistani noortekoondislane hukkus lennuki teliku vahel 

Anwari oli üks tuhandetest afgaanidest, kes ummistasid Kabuli lennuvälja, et pääseda lennukeile, mis evakueerisid Afganistanist välisriikide kodanikke. Videotes on näha, kuidas ronitakse lennuki erinevate kereosade peale, ning nii mõnegi jaoks on see lõppenud kõrge ja fataalse kukkumisega.