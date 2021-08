Vabaduse väljakule tuleb võrkpalli EMi ajaks suurejooneline fänniala 

Linnasüdamesse rajataval fännialal on olemas kõik kvaliteetseks ajaveetmiseks vajalik: EM-i ametlik infopunkt koos piletimüügiga, suur kontsertlava, Rademari pop-up kauplus (fännitoodetega), tänavatoidu mini-festival koos Saku õlletehase spordibaariga, Spordimuuseumi väljapanek, suur lasteala ning loomulikult täismõõdus rannavõrkpalli väljak. Tugiteenustena on platsil olemas Tuul elektritõukerataste parklad.

Rannaväljak on suurema osa ajast avatud mängimiseks kõigile huvilistele. 4.-5. septembrini selgitatakse seal välja Eesti meistrid 4×4 võrkpallis. Osalevad meistriliigade klubid, tiitlit tulevad kaitsma naiskondadest TalTech/Tradehouse ja meeskondadest Tartu Bigbank.

Eesti koondise mängupäevadel 1., 4., 5., 7. ja 9. septembril on organiseeritud tasuta ekspress bussiühendus Vabaduse väljaku ja Saku suurhalli vahel.

Sissepääs fännialale on tasuta, kuid fänniala on suletud territooriumil. Sisenemiseks on vajalik esitada kas: