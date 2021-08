VÄGEV! Tallinnas Euroopa meistriks tulnud prantslane püstitas võimsa U20 maailmarekordi 

Seejuures puhus jooksu ajal vastutuul kiirusega -0,4 m/s. Senine maailmarekord, mida jagasid prantslane Wilhem Belocian ja jamaicalane Damion Thomas, sai parandust kuue sajandiku võrra. Oma isiklikku tippmarki parandas 19aastane Zhoya üheksa sajandikuga.

Samal teemal Kergejõustik EMil vägevaid jookse teinud Prantsuse multitalent: tahan veel sel aastal maailmarekordi purustada! Austraalias sündinud, kuid 2020. aastast Prantsusmaad esindav andekas sportlane võitis juulis samal distantsil Tallinnas U20 EMil kulla — see oli tema esimene medal rahvusvaheliselt tiitlivõistluselt. Toona oli võiduajaks 13,05, ent poolfinaalis sai välejalg lubatust tugevama tuule toel kirja ka 12,98 (+2,4). Pärast finaali avaldas ta, et selle hooaja eesmärgiks on joosta maailmarekord.

„Selle aasta eesmärgiks on saada see maailmarekord enda nimele. Olen olnud stabiilne, seega loodan joosta [määrustepäraselt] 13 sekundi alla. Mul on palju võistlusi veel ees. Hooaeg lõppeb 22. augustil U20 MMil [Keenias]. Lähen koju, treenin ning valmistun selleks,“ lausus Zhoya juulis Kadrioru staadionil. Nüüd see õnnestus, homme Eesti aja järgi kell 16.15 algavas finaalis on võimalik aega veel parandada.

Zhoya näol on tegemist väga mitmekülgse kergejõustiklasega. Talle kuulub 110 m tõkkejooksus ka U18 vanuseklassi (0,91 cm tõkked) maailmarekord 12,87 ning U20 sisemaailmarekord 60 m tõkkejooksus (7,34). Kunagi tegeles atleet ka teivashüppega ja väga edukalt — tema nimel on U18 vanuseklassi maailmarekord 5.56. Viimati proovis sportlane seda 2019. aastal, ent siis tuli teha valik, sest korraga polnud võimalik mitmele alale pühenduda.

„Kergejõustiklasena on väga raske teha kolme ala korraga — olin nii sprinter, tõkkejooksja kui ka teivashüppaja. Pidin karjääris ühel hetkel otsuse langetama ja ohverdama neist ühe, et ülejäänud kahele keskenduda. Tulevikus ma enam teivast ei hüppa. Tunnen sellest puudust, kuid saan seda aeg-ajalt lõbu pärast teha, kuid mitte võistlustel,“ selgitas Zhoya kuu aega tagasi Tallinnas.

Järgmisel aastal kuulub ta täiskasvanute klassi, kus joostakse 7,6 cm võrra kõrgemate tõketega. Kindlasti on nendega kohanemine väikseks proovikiviks, ent U20 Euroopa meister on nendega treeningutel juba tutvust teinud.