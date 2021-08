ROHEVALGE RAHALAEVA OOTUSES: kodused rivaalidki hoiavad Florale pöialt! Aga mitte tiitlivõiduks 

„See 4 : 2 pakub väga hea võimaluse edasipääsuks, aga samas võib ka mänguks minna,“ hindas Kams. „Ma ise olen sellesama Shamrocki vastu võõrsil mänginud, 2011 kaotasime [Martin Reimi juhendatud Floraga] 0 : 1 ja kodus jäi 0 : 0. Seal võõrsil oli ikka raske, füüsiline ja kiire, britilik jalgpall. Aga praegusel hetkel ja kõigi Flora seniste mängude põhjal on neil juba piisavalt kogemust-oskusi, et see asi enda kasuks tööle panna.“

Kõik hoiavad Eestis Florale pöialt. Kõik! „Me võime siin Eestis olla jalgpalliväljakul rivaalid, aga kui klubid lähevad rahvusvahelisele areenile ja esindavad Eestit, Eesti liigat ja jalgpalli, on meile kõigile väga oluline, et neil läheks seal hästi,“ hoiab Nõmme Kalju president Kuno Tehva pöialt Florale, aga ka Levadiale ja Paidele. Kusjuures just Kaljul, kes hoiab praegu koduses meistriliigas neljandat kohta, on Flora edust enim võita, sest sellega võib Eesti saada tagasi neljanda eurosarjakoha – vägikaikavedu käib Gibraltariga, kelle Lincoln Red Imps viigistas play-off'i avaringis võõrsil Riia meeskonnaga 1 : 1.

Kui Floral peaks õnnestuma alagrupiturniirile pääseda, tagab see neile peaaegu kolme miljoni euro suuruse preemia. Iga järgnev võit tooks sisse üle poole miljoni, viik 166 000 eurot.

Suured summad ootel

Kui uppi selline rahalaev koduse jalgpalli lööks? „Ma arvan, et Flora on juba pika puuga teistest ees oma võimaluste ja tingimuste poolest,“ hindas Tehva. „Eesti jalgpalliklubide kõige suurem väärtus on ikkagi Eesti mängija ja siinkohal on Flora võimalused kõige paremad,“ lisab Kalju president, et rivaalide seis läheks lisamiljonitega veelgi paremaks.

„See positsioon, mis neil praegu Eesti jalgpallis on, muutuks ilmselt veel tugevamaks,“ tõdeb ka Kams. „Nad on tagasi toonud Henrik Ojamaa, Sergei Zenjovi, Ken Kallaste. Kõik see on ka omavahel seotud, et nad on kaks aastat järjest meistriks tulnud, nad said ka eelmine aasta Euroopas esimesest eelringist edasi. Kindlasti on see nende kui klubi jaoks väga oluline.“

Tänavu on Flora liigas teisel kohal – 12 punkti liidermeeskonnast Levadiast maas –, ent oma eurokohustuste tõttu on nad pidanud kolm mängu vähem. Möödunud nädalal kaotati 0 : 1 liigas viimast kohta hoidnud Kuressaarele, kuna põhimehed said eurojahi nimel puhkust.