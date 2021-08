Soome ralliässa edasine karjäär on suure küsimärgi all

Teemu Sunineni tulevik M-Spordi rallimeeskonnas on küsimärgi all. Tal on käimasolev hooaeg kulgenud keeruliselt ning soomlase seniseks parimaks tulemuseks on Rally Estonial saavutatud kuues koht.