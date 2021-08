Real pikendas staarmängijaga lepingut, väljaostuklausliks määrati pööraselt suur summa 

33aastane Benzema on klubi ajaloo üks edukamaid väravakütte. 2009. aastal Realiga liitunud prantslane on kokku 560 mänguga jõudnud sihile 281 korral. Viimasel kolmel hooajal oli ta meeskonna tulemuslikem ründaja ning on tegi äsjases Hispaania meistriliiga avamängus kahel korral skoori.