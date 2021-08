Keiso Pedriks tegi vägeva tõkkesprindi, kuid tilk tökatit meepotis oli liiga tugev tuul  

„Alguses oli tablool aeg 13,55,“ jutustas Pärnust pärit Pedriks. „Siis mõtlesin, et mu tulemus on 13,58 või 13,59. Kui nägin ametlikku tulemust, tundsin esimese hooga kerget pettumust. Kahju, et tuul oli lubatust pisut tugevam. Täna olid kõik tingimused olemas, et Eesti reksist kiiremini joosta.“

Pedriks ütles, et tahab Jallai rekordist veel tänavu jagu saada. „Vorm on hea ja hooaega tuleb pikendada. Peab vaatama, kus on mõni hea võistlus. Vahepeal jooksin trennis tõkkeid vähem ja läbisin lõike. Tundub, et see tuli kasuks. Kiirus on praegu elu parim,“ sõnas 27aastane sportlane.