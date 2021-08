OTSE | Rasmus Mägi ründas Eesti rekordit, kuid Marek Niidu tippmark jäi püsima  

Meeste 300 meetri jooksus triumfeeris Rasmus Mägi Pärnu staadioni rekordiga 32,89. Marek Niidule kuuluv Eesti rekord on 32,24. Teiseks tuli Karl Robert Saluri, kelle aeg oli 33,95. Kolmandana lõpetanud Sten Ander Sepp sai kirja 34,17.

Meenutagem, et vahetult enne noorsooklassi EMi tabas Nazarovit reie tagakülje vigastus. „Proovisime teatevahetusi ja ühel hetkel käis jalas väike plõks,“ meenutas ta tagasilööki. „Läksin kohe uuringutele ja targemad inimesed ütlesid, et selle jalaga pole EMil midagi teha.“

Nazarov võttis aja maha ja puhkas. „Nagu näha, olen nüüd saavutanud samasuguse vormi nagu enne vigastust,“ arutles sportlane, kelle 100 meetri tippmark on 10,42. „Talvise hooaja põhjal võib öelda, et üks samm on suvel tegemata jäänud.“