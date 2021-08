VÕIMAS! 17aastane Millend üllatas MM-hõbedaga iseennastki: „Finaalist ega medalist ei osanud unistadagi!“ 

Millend lisas: „Enne Keeniasse tulemist tegin nädal aega Hispaanias trenni. Seal sai väga palju just kõrgemaid tõkkeid harjutada ning see andis võistluseks väga palju enesekindlust. Samas pean ka mainima, et Sven (Andresoo - toim.) on ikkagi korraliku põhja alla ladunud viimaste aastatega.“