TRAGÖÖDIA: Liverpool võitis ka isa leinava tähtmängijata 

Mängueelsel pressikonverentsil sõnas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp, et tegu on Fabinho eraeluga, mistõttu ta teemal pikalt peatuda ei taha. Sportlane pole klubi juurest siiski lahkunud.

„Edastasime talle ja perele oma kaastunde, üritasime edastada talle kogu seda soojust ja armastust, mis meis peitub. See on kõik, edasine on privaatne,“ sõnas Klopp, kes ise kaotas jaanuaris oma ema.