Lugu sellest, kuidas autistlikust nohikust sai tõeline liider: kui ta pidas meile kõne, pisarad lihtsalt voolasid 

Maailma parimale jalgpallurile Lionel Messile heideti aastaid ette, et ta võib olla küll palliplatsil geenius, ent kuna ta pole sündinud liider, ei saa ta kunagi argentiinlaste jaoks nõnda oluliseks, kui seda oli Diego Maradona. Juulis Argentina jaoks võidukalt lõppenud Copa America järel pole vist enam kellelgi kahtlust, et nüüd 34aastasena on Messist sirgunud mees ja tõeline liider. Vähemalt niiviisi väidavad tema koondisekaaslased.