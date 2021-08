Balti Keti võitis Uus-Meremaa 

Hiljem kolmik lagunes, sest Banaszek ja Fiala arvasid, et pea minutiline edu peagrupi ees pole piisav, et võiduka lõpuni minna ja langesid tagasi gruppi. 19aastane Johansson arvas teisiti ja läks 50 kilomeetrit enne lõppu täispangale, võttes ette julge soolosõidu – kas kõik või mitte midagi. Vahe peagrupiga kasvas ligi kolmele minutile ja selleks hetkeks, kui taga ärgati, oli juba liiga hilja. Johansson pidas lõpuni vastu ning edestas lähimaid konkurente finišis 46 sekundiga.