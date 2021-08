NAGU JORDAN: NBA superstaar Antetokounmpo proovib kätt pesapallis 

Antetokounmpo tähelend unelmate korvpalliliigas algas 2013. aastal ja ta on ookeani taga alati kandnud Milwaukee Bucksi särki. 2019 ja 2020 sai kreeklane endale liiga kõige väärtuslikuma mängija nimetuse, kuni 2021 saabus lõpuks kauaoodatud meistritiitel – Milwaukee esimene üle 50 aasta.

Kui mõni sportlane mõtleb pärast aastatepikkuse eesmärgi saavutamist, et äkki prooviks nüüd midagi uut, siis Antetokounmpo ei plaani kuhugi minna: teda seob Milwaukeega talvel sõlmitud viieaastane leping, mil küljes ligi 200 miljoni euro suurune palgalipik.

Teenitava summagi suunab Antetokounmpo tagasi oma pikaaegsesse kodulinna: reedel ostis kossutäht endale tükikese Milwaukee Brewersi pesapalliklubist. Jutu all oli ka mõne Euroopa jalgpallimeeskonna ostmine, kuid lõpuks langes Antetokounmpo valik just Brewersile.

Kui suure tüki Brewersist Antetokounmpo haaras ja mis oli tehingu hinnaks, pole teada. Suurosanik ja klubijuht Mark Attanasio sõnas, et tegelikult jõudsid nad korvpalluriga kokkuleppele juba maikuus, kuid ootasid uudise avalikustamisega, et mitte tõmmata tähelepanu NBA otsustavatelt mängudelt. Tegu on esimese korraga pärast 2005. aastat, mil Attanasio Brewersi juhtimise haaras, kui ta on tükikese mõnele eraisikule maha müünud.