VIDEO | Bayern avas võiduarve, Lewandowski jätkas võimsat seeriat 

Mänguskoori avas 50. minutil Robert Lewandowski, kes on nüüd löönud värava 12 järjestikuses meistriliiga mängus. Üheksa minutit hiljem duubeldas eduseisu Serge Gnabry, kuid külalismeeskonna eest lõi kohe ühe tagasi Anthony Modeste. Kahe minuti pärast oli tablool 2 : 2 — täpne oli Mark Uth.

Liigatabelis on tiitlikaitsja nelja punktiga neljandal kohal, liider on Wolfsburg, kes on kahe vooru järel 18 klubist ainuke täiseduga jätkav meeskond.