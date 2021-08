Shaunae Miller-Uibo abikaasaga koos treenimisest ja võistlemisest: arvan, et ühine rutiin teeb meist võitjad 

Pole just kuigi tavapärane, et abikaasad saavad igapäevaselt koos treenida ning võistelda olümpiamängudel ja teistel suurvõistlustel. Kümnevõistleja Maicel Uibo ja sprinter Shaunae Miller-Uibo on teinud seda väga edukalt: tunamullu Doha MMil võitsid mõlemad hõbedad, Tokyo OMil kaitses Miller-Uibo 400 m jooksu kuldmedalit. Bahamalanna naudib seda, et saab kõike koos kallimaga teha ning usub, et see on tema sportlaskarjäärile ainult kasuks tulnud.