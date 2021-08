Tartus peetakse spordifilmifestivali 

Seetõttu ongi valikus nii peresõbralikke komöödiaid, nagu „Cool Runnings“, „Shaolin Soccer“ ja „A League of Their Own“, kui ka kvaliteetdraamasid nagu „Moneyball“, „Grand Prix“ ja „Chariots of Fire“. Põnevust lisab Eestis pea kultusliku populaarsusega „Escape to Victory“ ning dokumentaalidest näitame festivali avafilmina noore Arnold Schwarzeneggeri karismast kantud „Pumping Iron-it“,“ sõnas muuseumi projektijuht ja festivali kuraator Kristo Kaskpeit.

„Meil on suur rõõm SOFFi seansse võõrustada. Oodata on ühte väga toredat festivali, sest spordifilmides on juba oma loomult rohkelt adrenaliini ning põnevust ning spordimuuseum on neist omakorda väga mõnusa ja hoogsa programmi kokku pannud. See on täiuslik meelelahutus suve lõpetuseks!“ ütles Elektriteatri üks vedajaid Andres Kauts.