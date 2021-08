ELAGU NAFTA! F1-sari saab veel tänavusse kalendrisse tuttuue GP 

Kui 2020. aasta vormelikalender tuli koroonapandeemia tõttu täiesti ümber teha, siis 2021 piisab teatavatest kohendustest. Nii peeti Kanada GP asemel teine võidusõit Austrias ning Singapuris võistlemise asemel toimub Türgi GP. Nüüd on vaid küsimuseks, kuidas asendada oktoobrikuine Jaapani ja novembris toimuma pidanud Austraalia etapp.

Nüüd aga kirjutab F1i.com, et Bahreini asemel toimub tõenäoliselt hoopis Katari GP. Losaili rahvusvaheline ringrada on tsiklite MotoGP etappe võõrustanud juba 2004. aastast ja neljarattalistest võistlussarjadest on seal kihutanud kereautode MM.