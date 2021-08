Jaanimaa Jaapanisse! „Bramanise soovitus oli kindlalt minna, sest see võib olla üks kord elus ette tulev kogemus.“ 

„Rääkisin Rihoga pikalt enne allkirja andmist. Tema soovitus oli kindlalt minna, sest see võib olla üks kord elus ette tulev kogemus. Ta isegi läks algselt vaid aastaks, aga jäi kaheksaks. Kogu asjaajamine klubi poolt oli ülimalt viisakas ja korrektne, lepingutingimusedki on väga head,“ kinnitas Jaanimaa.

Daido Steel HC tegutseb Nagoyas, mis on Jaapani suuruselt neljas linn peaaegu 2,5 miljoni elanikuga. Mullu paigutus Daido kohaliku liiga põhiturniiril neljandaks ning lõpetas samal astmel ka kohamängude järel. Uueks hooajaks on meeskonna eesmärgid selgelt kõrgemad.

17 aastat tagasi Jaapani-perioodi lõpetanud Bramanis oli väga elevil Jaanimaa ülemineku suhtes. „See on suurepärane uudis. Daido on tugev sats, kes pidevalt esinelikus ja medalikapp on neil mahukas. Euroopa pallureid on pärast mind Jaapanis vähe olnud ning et nüüd võeti ühte tiimi kaks, on väga suur asi,“ kommenteeris Bramanis.