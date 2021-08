USKUMATU (EBA)ÕNN! Suksu elas ühe ööpäevaga üle kaks hirmsat õnnetust 

Võistlused toimusid Kentucky osariigis Hendersonis ning Bold and Bossy oli just parajasti džoki Miguel Menaga teel karjääri esimesse võistlusstarti, kui tema ees olnud hobune perutama hakkas. See ehmatas noort mära nõnda, et ta kukkus pikali, sai manöövriga ratsanikust lahti ja püsti tõustes valis ise suuna, kuhu poole ajama minna.

Bold and Bossy valik langes maanteele number 41, vahendab Daily Star. Suksu kappas põhjasuunal nõnda vapralt, et jõudis välja Indiana osariiki – mis pole küll ülemäära muljetavaldav saavutus, sest Hendersonist on sinna loetud kilomeetrid.

Hobuse peatamisega oli üksjagu probleeme – minema putkates kandis Bold and Bossy silmaklappe ehk nägi vaid otse enda ees toimuvat. Pärast 30 minutit õnnestus paaril möödujal juba väga väsinud loom peatada ja ta maha rahustada.

„Jumalale tänu, et talle otsa ei sõidetud, et ta viga ei saanud või ei tekitanud ise kellelegi raskeid vigastusi või isegi surma,“ oli hobuse omanik Michael Ann Ewing äraütlemata tänulik.

Pikast retkest oli Bold and Bossy vasak tagajalg veritsema hakanud ning ta oli vedelikupuuduses. Veterinaarid vaatasid looma üle ja saatsid ta Hendersoni hipodroomi tallidesse taastuma – hobune pidi ööga tarbima 30 liitrit vedelikke, enne kui sai alustada kolmetunnist koduteed.