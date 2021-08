PÕNEV! Pärnu korraldab eurosarja kvalifikatsiooniturniiri  

„Meil on täna rõõmsaid uudiseid: saime äsja teada, et Pärnu Sadama korvpallimeeskonnale anti võimalus korraldada Pärnu linnas, Pärnu spordihallis FIBA Europe Cupi kvalifikatsiooniturniir. See on eelkõige rõõmusõnum fännidele ja toetajatele — saate oma kodumeeskonda näha kodulinnas mängimas. Loomulikult seab see meile kui klubile väga suured nõudmised ja meil on tõenäoliselt väga palju tööd ees, aga loodetavasti saame koos abilistega sellega hakkama. Arvan, et siin tuleb üks suur möll,“ lausus Kärp sotsiaalmeedia vahendusel.