Tänak: Belgia ralli kaksikvõit andis meile lisamotivatsiooni 

Eestlane kihutaks meelsasti ka järgmistel hooaegadel Belgias, kuigi möönis, et Ieperi teed on keerulised.

„See oli väga hea ralli. Hea meelega näeksin seda [MM-kalendris] uuesti, see on huvitav ning kui meil pole Saksamaa rallit kavas, siis see etapp on üsna samasugune. Esimest korda oli siin raske, aga teadsime seda ette. Loodetavasti lähevad asjad järgmisel korral lihtsamini,“ sõnas Tänak.