Supertrio jääb siiski nägemata? Madridi Real tegi PSG staari eest hiigelpakkumise 

Noore staari leping PSGga saab läbi järgmisel suvel ning seni pole ta nõustunud seda pikendama. Kuigi Prantsuse klubil on koos ülitugev meeskond ning algaval hooajal soovitakse kindlasti võita meistrite liiga — seda trofeed Mbappe'l veel pole —, tahab ta uut väljakutset. Portaali France24 andmetel soovib Prantsusmaa koondislane tiimi vahetada just põhjusel, et praegune koduklubi tõi enda ridadesse Messi.