VIDEO | HÄSTI! Susannah Kaul alustas paraolümpiamänge tugeva sooritusega 

„Minu klassis on väga mitmed, keda ma pole üldse näinud või keda ma pole kaks-kolm aastat võistlemas näinud. Konkurents on tihe ja tulemused on läinud palju paremaks ja mitte ainult minu klassis vaid ka teistes klassides.“ kirjeldas Kaul oma konkurente Eesti paraolümpiakomitee pressiteate vahendusel.

„Üldiselt läks tänane ujumine hästi, eks mõned asjad oleks saanud ikka paremini teha, aga üldiselt ma andsin endast maksimumi ja see tulemus ongi minu tänane maksimum. Lisaks võin öelda, et tegin selle ujumisega ka ühe isikliku rekordi, sest ma pole veel hommikustel ujumistel nii kiiret aega näidanud. Seega on tegemist minu hommikuse ujumise isikliku rekordiga. Kogu see melu ja korraldus on siin nii hea, mitte millegi üle ei ole nuriseda.“ võttis 22aastane atleet oma võistluse kokku.