VIDEO | Täna 30 aastat tagasi tegi Schumacher vormel 1 sarjas debüüdi: „Ta oli nii hea, et nad ei vajanud enam mind.“ 

„Teadsin, et mitu inimest tahtsid seda istekohta. Esimest korda rääkis mulle Michael Schumacherist üks valvuritest, kui vangis olin. Ta ütles, et uus tüüp, kelle nad palkasid, oli nii hea, et nad ei vaja enam mind. Seega võin siia [vanglasse] edasi jääda. Ja iga kord, kui see valvur minu juurde tuli, tegi ta ust avades vormel 1 [masina] häält,“ meenutas Gachot vormel 1 podcast'is Beyond The Grid koha loovutamist noorele Schumacherile.