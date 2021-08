Tartu jalgpalli näguripäevad: kollektiivne kollaps liigub iga vooruga üha lähemale 

SAADAVAD PILGUGA: Tartu Tammeka (sinistes särkides) pole suutnud hoida üheski tänavuses liigamängus enda väravat puutumatuna. Seda arvestades polegi ehk nende viimane koht tabelis liiga suur üllatus? Foto: Aldo Luud

Lõuna-Eesti jalgpallisõbrale avaneb meie kahe tugevaima liiga, Premium liiga ja esiliiga tabeleid silmitsedes nukker vaatepilt: kõrgliigas on punase laterna õnnetus rollis sealse jalgpalli traditsiooniline käilakuju JK Tammeka, aste madalamal on kolm tagumist kohta hõivanud FC Elva, Tammeka U21 ja JK Welco. Kas aeg on hakata valmistuma Tartu kandi jalgpalli matusteks?