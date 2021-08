Henn ajaloolise euromängu eel: meeskond ei tunne pinget, vaid lootust ja ootust teha midagi suurt 

Meistrite liigast oma euroteekonda alustanud Flora alistas esmalt kahe mängu kokkuvõttes 5 : 0 Malta meeskonna Hiberniansi. Seejärel kaotati teises ringis Poola klubile Varssavi Legia ning seejärel jäädi kahe mängu kokkuvõttes penaltiseeria järel alla Küprose tiimile Omonia. Seejärel jõudiski Flora Konverentsiliiga play-offi ja avalahingus võideti Tallinnas Iirimaa tiimi Shamrock Roversit 4 : 2. Homme peetakse kordusmatš ja selle eel sõnas Flora peatreener Jürgen Henn, et neil tuleb valmis olla vastase agressiivseks alguseks.

„Homsega kaasnevad positiivsed pinged ja pigem ootus. Samuti väljastpoolt tulev ärevus ja usun, et meeskonnale elatakse kaasa," rääkis Henn mängueelsel pressikonverentsil. „Pigem ei tunta survet, vaid mängijate sees on positiivne lootus ja ootus teha midagi suurt. Eks (mängus) tuleb kiiresti vastasega kohaneda, sest ilmselt tulevad nad jahtima kiiret avaväravat, aga me ei tohi lasta ennast sellest rivist välja lüüa. Väljakul on matš nagu jalgpall ikka, mõlemal meeskonnal võivad sisse tulla tõusud-mõõnad. Tuleb jätkata oma mängu mängimist ja kohelda seda nagu tavalist matši," lisas Flora loots.

Meeskonna vaimsete pingete ning valmisoleku kohta sõnas Henn nii: „Võib-olla natuke vajab see (praegune olukord – toim) teadvustamist ja erinevat ettevalmistust, aga suures pildis on meeskond selles osas päris hästi keskendunud ja keegi veel ei mõtle lõpptulemusele.“

Ta lisas, et pärast viimast euromängu said nad palju toetavaid sõnumeid ja tänu sellele tajutakse, et neile elatakse kaasa. Tiimi valmistumise osas ütles Henn, et nädal on möödunud töiselt, kuid üsna tavapäraselt. Puudujatest tõi ta välja Henrik Pürgi, kellel tekkis kokkupõrke tagajärel kõrva kuulmekilesse auk, mis vajab mitu nädalat taastumist. Küll on aga Eesti meistril uuesti võimalus kasutada Marco Lukkat.

Vastase Shamrocki kohta ütles Henn, et ilmselt näitasid nad avamängus Tallinnas oma tavapärast käekirja ja suuri üllatusi ei ole oodata. „Aga kui meeskond on oma kodus selg vastu seina, siis peame valmis olema selleks, et nad leiavad veel jõuvarusid ja panevad kogu energia mängu,“ andis Henn mõista, et lihtsalt lahingut homme oodata pole.