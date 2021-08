VÄGA KARM! Eesti parasportlast ei lubatud olümpial totral põhjusel starti 

„Täna pidin ma ujuma paraolümpial 100 meetrit rinnuli, kuid kahjuks see nii ei läinud (nagu mõni teist ka märkas, kes seda võistlust otseülekandes jälgisid). Üritan teile ka siis natukene konteksti anda, miks kõik nii läks. Enne starti peab ujuja minema call room'i, mis on koht, kus seatakse võistlejad paika enne, kui nad basseini äärde tulevad. See on mõeldud selleks, et võistlus jookseks võimalikult sujuvalt ning organiseerijatel oleks parem ülevaade starti tulijatest.

Tavapäraselt on ka reegel, et ujuja peab olema 15 minutit enne oma STARDI algust call roomis olemas. Siin paraolümpial kehtis reegel, et ujuja peab olema 15 minutit enne oma ALA algust call roomis. Minu ala algas 10:53 ning minu start oli 10:57.Kokku oli meil kaks vahetust ning mina olin siis teises vahetuses. Kuna mina arvestasin, et ma pean olema enda STARDI alguseks, mitte enda ALA alguseks kohal, siis jäin ma 2 minutit hiljaks ning seetõttu jäi mul Tokyo paraolümpial võistlemata. Tihtipeale pigistatakse silm kinni ning lastakse ujuja ikkagi call roomi, aga seekord kahjuks mitte,“ kirjeldas Liksor intsidenti oma Facebooki lehel.

„Korraldajaid ei ole põhjust süüdistada, eks see oli ikka täielikult minu viga, et seda varem üle ei kontrollinud. Eks see oli ikka väga raske põnts, kui oled treeninud terve oma elu, et paraolümpiale saada ning saatuslikud 2 minutit jätavad sind võistlusest kõrvale, aga eks me kõik teeme vigu ning selliseid asju juhtub või nagu inglise keelt rääkivad inimesed ütlevad: „sh*t happens“ [s*tta juhtub]. Kahju, et see siin pidi just juhtuma, mitte mõnel teisel võistlusel. Ma tänan enda treenereid, perekonda, sugulasi, sõpru ning tuttavaid, kes kõik on mulle sellel teekonnal kaasa elanud ning eriti just viimasel nädalal õnne ja jaksu soovinud. See tegi mu südame väga soojaks, et nii paljud inimesed minu tegevustele kaasa elasid. Vabandan, et ei saanud teie soove ka realiseerida ning tänan teid veelkord,“ jätkas Liksor.